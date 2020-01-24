24 Ocak 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL

Son dakika haberine göre Başkan , Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı 'i kabul etti. Kabul Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

Başkan , Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı 'i kabul etti.

Kabul Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

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