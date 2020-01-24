İBB önünde ayvalı protesto! Seyyar satıcının mallarını çürütüp iade ettiler
Ayva sattığı kamyonetine zabıta tarafından el konulan seyyar satıcı isyan etti. Sattığı ayvalarla birlikte el konulan kamyonet 15 gün sonra iade edildi. Ürünlerinin çürüdüğünü gören seyyar satıcı, İBB önüne gelerek hepsini döktü. Duruma büyük tepki gösteren seyyar satıcı, "Malım olduğu gibi çürümüş. Kime başvursam yanıt yok. Çözüm yok. Hani her şey çok güzel olacaktı? Böyle mi çok güzel olacak?" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından 15 gün önce Maltepe'de izinsiz satış yaptığı iddiasıyla kamyonetine el konulan Sabri Ayvalı, 15 gün sonra çürüyünce iade edilen ayvaları Saraçhane'deki İBB binası önüne döktü.
ZABITA TARAFINDAN EL KONULDU
Seyyar satıcılık yapan Sabri Ayvalı'nın iddiasına göre 15 gün önce Küçükyalı'da satış yaptığı sırada aracına zabıta tarafından el konuldu. Sabri Ayvalı'nın tüm ısrarlarına rağmen belediye aracını iade etmedi.
Dün Ayvalı'yı arayan belediye yetkilileri aracını geri alabileceğini söyledi. Kamyonetini alan Ayvalı, kontrol ettiğinde ayvalarının çürüdüğünü gördü. Ürünlerinin ziyan edilmesine tepki gösteren Ayvalı aracıyla İBB önüne gitti.
HANİ HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAKTI?
Ayvaları belediye önüne döken seyyar satıcıya polis müdahale etti. Olay sonrası konuşan Sabri Ayvalı, "15 gün önce aracıma zabıta el koydu. Aracımı dün aldım. Malım olduğu gibi çürümüş. Kime başvursam yanıt yok. Çözüm yok. Hani her şey çok güzel olacaktı? Böyle mi çok güzel olacak? Zararım 10 binin üzerinde. Ben adalet istiyorum" dedi. (Sabah)
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