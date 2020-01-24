Manisa beşik gibi sallanıyor: Peş peşe depremler! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Manisa'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından artçı sars��ntılar sürüyor. 06.00 sularında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı ancak depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Öte yandan Manisa, gece boyunca 3.0 ve üzeri büyüklükte 6 farklı deprem yaşadı.

Çarşamba günü yaşanan depremin ardından Manisa'da sarsıntılar devam ediyor. Gece boyu onlarca sarsıntı yaşanırken, 3 ve üzeri büyüklükte 6 deprem daha oldu. En büyüğü saat 06.04'te Akhisar'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Musalar olarak açıklandı.