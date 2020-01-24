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Corona Virüsünün Çin Mutfağı ile ilgisi nedir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
CORONA VİRÜSÜNÜN ÇİN MUTFAĞI İLE İLGİSİ NEDİR?

’de meydana gelen ve hızla yayılan tüm dünyada tedirginlik yaratırken, virüsün hayvandan insana geçtiği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Virüs ile ilgili gözler Çin mutfağına çevrilirken, virüse neden olan durumun, tüketilen hayvanlar olup olmadığı merak ediliyor. Konuyla ilgili A Haber’e değerlendirmelerde bulunan Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, ‘Burada ki en büyük risk faktörlerinden birisi Çin’den seyahat etmiş kişilerdir. Eğer virüsün belirtileri arasında olan yüksek ateş, nefes darlığı kişilerde görülürse en yakın sağlık kuruluşuna giderek, destek tedavi sağlamak gerekir.’ dedi.

'de meydana gelen Corona virüsünün, hayvandan insana geçtiği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Virüs ile ilgili gözler Çin mutfağına çevrilirken, virüse neden olan durumun, tüketilen hayvanlar olup olmadığı merak ediliyor. Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan A Haber' e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Corona Virüsünün Çin Mutfağı ile ilgisi nedir? CORONA VİRÜSÜNÜN ÇİN MUTFAĞI İLE İLGİSİ NEDİR?

"VİRÜSÜN ZATÜRREYE BENZER BELİRTİLERİ VAR"

Prof. Dr. Ahmet Demircan: "İlk etapta virüsün hayvandan hayvana bulaştığı biliniyordu ancak virüs hayvan ve hayvansal ürünleri satın alan kişilerde görüldü. Hastanelerde hiç hayvanlar ile teması olmayan kişilerde de virüsün görülmesi üzerine hayvanlardan insanlara geçtiği bilimsel olarak kanıtlanmış oldu.

EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ ÇİN'DEN SEYAHAT EDEN KİŞİLER

Şuan Çin'de başlayan virüs yarasalarda göründüğü biliniyor. Vuhan şehrinde yarasa çorbasının tüketiminin çok fazla olması da bu sonuçları doğurdu. Bu kişiler hastalandıkları zaman ortak kullanım alanlarından insanlara ve hastanelere gittikleri zaman sağlık çalışanlarına bulaştırıyorlar. Burada ki en büyük risk faktörlerinden birisi Çin'den seyahat etmiş kişilerdir. Eğer virüsün belirtileri arasında olan yüksek ateş, nefes darlığı kişilerde görülürse en yakın sağlık kuruluşuna giderek, destek tedavi sağlamak gerekir. Virüsün belirgin özel bir tedavisi şuan yok. Hastalık ağır seyredebiliyor ve zatürreye benzer bir şekilde görülüyor. Bugün itibari ile Uzakdoğu ve Amerika'da görülen hastalık 830 kişiye ulaşmıştır." ifadelerinde bulundu.

'KİŞİSEL VE TOPLUMSAL HİJYENE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR'

Virüsün yayılmasını önlemek için öncellikle önlem alınması gerektiğin belirten Demircan: "Bütün grip hastalıklarında olduğu gibi, kişisel ve toplumsal hijyene dikkat etmemiz gerekir. Virüse yakalanan olursa erken fark etmesi çok önemli. Başka hastalığı olan ve direnci düşük hastaların ise çok daha fazla tedbirli olmasını öneriyorum." şeklinde konuştu.

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