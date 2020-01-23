23 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İmamoğlu resmen itiraf etti! CHP, Adalar'ı çöplük haline getirmiş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020
İMAMOĞLU RESMEN İTİRAF ETTİ! CHP, ADALAR'I ÇÖPLÜK HALİNE GETİRMİŞ

 Adalar’da belediye yönetimini elinde bulunduran  bölgeyi adeta çöplüğe çevirmiş. Adalar’da 1 hafta süren temizlik sonunda 25 ton çöp temizlendi. CHP’li  Başkanı  partisinin Adalar’ı getirdiği rezil durumu “Ekiplerimiz yıllardır yapılmayanı yaptılar; Adalar artık pırıl pırıl.” sözleriyle itiraf etti.

Adalar'da belediye yönetimini elinde bulunduran bölgeyi adeta çöplüğe çevirmiş.

25 TON ÇÖP TEMİZLENDİ
CHP'li () ekipleri Adalar'da yapılan temizlik çalışmalarında, 5 bine yakın naylon poşet ile 25 ton atık topladı. Atıklar gemiye yüklenerek 'daki çöp aktarma merkezine taşındı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İMAMOĞLU İTİRAF ETTİ
Göreve geldiği günden itibaren yaptığı işçi kıyımları, zamlar ve skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı partisinin Adalar'ı getirdiği rezil durumu açıkça itiraf etti.

"YILLARDIR YAPILMAYANI YAPTILAR"
İmamoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz yıllardır yapılmayanı yaptılar; Adalar artık pırıl pırıl. İstanbul'umuzun göz bebeği Adalar'a ilgi ve özeni eksik etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

ADALAR BELEDİYESİ 2009'DAN BERİ CHP YÖNETİMİNDE
25 ton çöpün temizlendiği Adalar 2009 yılından beri CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyor. İşte 2009 yılından itibaren Adalar'ı yöneren CHP'li başkanların isimleri; Mustafa Farsakoğlu, Atilla Aytaç ve Erdem Gül.

İzmir'in merkezinde çöp dağı: Defalarca yangın çıktı İZMİR'İN MERKEZİNDE ÇÖP DAĞI: DEFALARCA YANGIN ÇIKTI
İzmir'in merkezinde çöp dağı: Defalarca yangın çıktı İZMİR'İN MERKEZİNDE ÇÖP DAĞI: DEFALARCA YANGIN ÇIKTI
CHP'li belediye duruma tepkisiz! İzmir Bornova'da çöp krizi CHP'Lİ BELEDİYE DURUMA TEPKİSİZ! İZMİR BORNOVA'DA ÇÖP KRİZİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN