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Firari FETÖ’cü Arif Erdem Virginia’da görüntülendi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020
FİRARİ FETÖ’CÜ ARİF ERDEM ORADA GÖRÜNTÜLENDİ!

’nün futbol yapılanmasından aranan eski futbolcu ’nin Virginia Eyaleti’nde bulunan Türk kahvaltı mekanında ortaya çıktı. Bölgede bulunanlar firari FETÖ'cü Arif Erdem'in fotoğraflarını çekti.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen, ülkeden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan firarisi futbolcu 'nin Virginia eyaletinde ortaya çıktı.

Son model marka arabasıyla Manassas şehrindeki Türk kahvaltı mekanında görülen firari FETÖ'cü Erdem, görüntü vermemek için uzun uğraşlarda bulunduğu dikkat çekti.

FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR İLE GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

FETÖ firarilerinden Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Arif Erdem'in Amerika'da bulunduğunu itiraf etmişti. Firari FETÖ'cü Şükür, "Galatasaray- maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik." mesajını paylaşmıştı.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAK"

FETÖ firarileri arasında bulunan Arif Erdem, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanıyor. Erdem, son olarak, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları ve Gülen'in artık suyunu içtiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

FETÖ firarisi Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında çıktı FETÖ FİRARİSİ ARİF ERDEM, HAKAN ŞÜKÜR'ÜN YANINDA ÇIKTI

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