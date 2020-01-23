Firari FETÖ’cü Arif Erdem Virginia’da görüntülendi!
FETÖ’nün futbol yapılanmasından aranan eski futbolcu Arif Erdem ABD’nin Virginia Eyaleti’nde bulunan Türk kahvaltı mekanında ortaya çıktı. Bölgede bulunanlar firari FETÖ'cü Arif Erdem'in fotoğraflarını çekti.
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen, ülkeden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan FETÖ firarisi futbolcu Arif Erdem ABD'nin Virginia eyaletinde ortaya çıktı.
Son model Range Rover marka arabasıyla Manassas şehrindeki Türk kahvaltı mekanında görülen firari FETÖ'cü Erdem, görüntü vermemek için uzun uğraşlarda bulunduğu dikkat çekti.
FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR İLE GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI
FETÖ firarilerinden Hakan Şükür Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Arif Erdem'in Amerika'da bulunduğunu itiraf etmişti. Firari FETÖ'cü Şükür, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik." mesajını paylaşmıştı.
"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAK"
FETÖ firarileri arasında bulunan Arif Erdem, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanıyor. Erdem, son olarak, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları ve Gülen'in artık suyunu içtiği iddiasıyla gündeme gelmişti.
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