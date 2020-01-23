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Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020
SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NE DEMEK? SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜ NEDİR?

ne demek? 2020 Şubat celbinde askere gidecek binlerce kişi sorusuna yanıt arıyor. Askerlik görevini yerine getirecek kişiler askerlik yerlerini 24 Ocak'tan itibaren E-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte "sınıflandırılmış yükümlü" ibaresini gören vatandaşlar bunun ne anlama geldiğini araştırıyor. İşte, sınıflandırılmış yükümlü nedir sorusunun yanıtı…

nedir? sorusu gündem oldu. Askerlik yerlerini öğrenen vatandaşlar E-Devlet sayfasında "sınıflandırılmış yükümlü" ibaresini görüyor ve bunun ne anlama geldiğini öğrenmek istiyor. 2020/1 ilk celbinde Şubat ve Mart aylarında askere gidilmeye başlanacak. Sınıflandırılmış yükümlü ibaresi temel olarak askere gidecek kişinin hangi sınıfta ve birlikte olduğunu gösteriyor.

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