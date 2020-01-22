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Manisa'daki 5,4'lük depremde can kaybı var mı? Valilik ve Belediye açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020
MANİSA'DAKİ 5,4'LÜK DEPREMDE CAN KAYBI VAR MI?

'da saat 22.22 sularında 5,4'lük meydana geldi. Konuya ilişkin ve Başkanı depremle açıklamalarda bulundu.

VALİ: CAN KAYBI YOK

Valisi Ahmet Deniz yaptığı açıklamada, "Her hangi bir can kaybımız yok. Arkadaşlarımız detaylı bilgileri verdiğinde açıklama yapacağız. Şu ana kadar bize itikal eden herhangi kötü bir durum yok. Akhisar'da birkaç evde hasar olduğu bilgisi geldi." dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı açıklamada şunlar ifade etti:

Köylerle ilgili sıkıntılı haberler geldi. Vatandaşlarımız panikleyip sokaklara çıktı. Şu anlık yıkılan bir binamız yok. Akhisar'a yakın bir köyde bir bina yıkıldı. Belediye ekiplerimizi gönderdik. Onun dışında kötü bir haber gelmedi.

İnsanlarımız şu an sokağa çıktı. Biz de şiddetli bir şekilde etkilendik. O an arabanın içindeydik. Arkasından artçı depremler oldu. Problemli köye doğru ilerliyoruz. Köyde yıkılan bina da henüz net bir haber yok.

İşte Manisa'daki 5,4'lük deprem anı | İstanbul ve çevre illerde de hissedildi İŞTE MANİSA'DAKİ 5,4'LÜK DEPREM ANI | İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
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