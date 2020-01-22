Manisa'daki 5,4'lük depremde can kaybı var mı? Valilik ve Belediye açıkladı

VALİ: CAN KAYBI YOK

Manisa Valisi Ahmet Deniz yaptığı açıklamada, "Her hangi bir can kaybımız yok. Arkadaşlarımız detaylı bilgileri verdiğinde açıklama yapacağız. Şu ana kadar bize itikal eden herhangi kötü bir durum yok. Akhisar'da birkaç evde hasar olduğu bilgisi geldi." dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı açıklamada şunlar ifade etti:

Köylerle ilgili sıkıntılı haberler geldi. Vatandaşlarımız panikleyip sokaklara çıktı. Şu anlık yıkılan bir binamız yok. Akhisar'a yakın bir köyde bir bina yıkıldı. Belediye ekiplerimizi gönderdik. Onun dışında kötü bir haber gelmedi.

İnsanlarımız şu an sokağa çıktı. Biz de şiddetli bir şekilde etkilendik. O an arabanın içindeydik. Arkasından artçı depremler oldu. Problemli köye doğru ilerliyoruz. Köyde yıkılan bina da henüz net bir haber yok.