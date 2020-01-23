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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem için "geçmiş olsun" mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN DEPREM MESAJI

, 'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu. Oktay açıklamasında, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

, 'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Afetlere karşı kurumlarımız daima hazır ve teyakkuz halindedirler. Depremin hissedildiği bölgelerde ilgili kurumlarımız tüm tedbirleri almış ve gerekli çalışmaları yürütmektedirler." ifadelerini kullandı.

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