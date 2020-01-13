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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
HDP BİNASINDA ŞOK SÖZLER! BİR ANNE DAHA KATILDI...

annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor. Eyleme katılan anne , "Ben de buraya (HDP il binası) geldim, sordum. Bir kız çekmeceyi açtı, not çıkardı ve bana 'Kızın dağa gitmiş." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 133'üncü gününe girdi.

5 YIL ÖNCE EVDEN ÇIKTI...

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için oturma eylemine katılan yaptığı açıklamada, 5 yıl önce sabah evden çıkan kızından bir daha haber alamadığını söyledi.

HDP BİNASINDA ŞOK SÖZLER

Daha sonra kızını bulmak için HDP binasına geldiğini dile getiren Ayhan, "Dediler ki 'Dağa buradan gönderiliyorlar. Ben de buraya (HDP il Binası) geldim, sordum. Bir kız çekmeceyi açtı, not çıkardı ve bana 'Kızın dağa gitmiş.' dedi." ifadelerini kullandı. Ayhan, 3 ay sonra kızının kendisini telefonla arayıp, 'nin sınırındaki Aynularab kentinde olduğunu söylediğini anlattı.

"HER GECE TELEFON YASTIĞIMIN ALTINDA BELKİ KIZIM ARAR DİYE"

Oturma eylemine katılan annelerin evlatlarına kavuşmasının kendisini umutlandırdığına değinen Ayhan, şunları kaydetti:

"Önceden inanmıyordum. Komşumuzun çocuğu gelince inandım, ben de oturmaya geldim. Çocuklarıma 'Ben de gidip oturacağım.' dedi. Her gece telefon yastığımın altında belki kızım arar diye. Ondan hep haber bekledim. Kaçıp gelenleri duyduğum zaman hemen yanlarına gidip kızımı soruyorum. Ben kızımın gelmesini istiyorum."

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