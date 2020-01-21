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Diyarbakır Anneleri gerçekleri böyle haykırdı: 16 yaşındaki çocuk Suriye'ye gitmesini nereden bilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020
DİYARBAKIR ANNELERİ GERÇEKLERİ BÖYLE HAYKIRDI!

annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Anne "HDP çocuğumuzu kandırdı, yoksa 16 yaşındaki çocuk 'ye gitmesini nereden bilecek" derken "HDP 10 yaşındaki oğlumu kandırıp dağa götürdü, oğlum gelmeden buradan kalkmam" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 141'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden , oğlu Aziz için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlunun kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

OĞLUMUZU ALMADAN GİTMİYORUZ
"O zamandan beri haber alamadım. Sağ olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Eylemin 141'inci günündeyiz, 141 yıl da olsa yine burada olacağız. Oğlum yetim büyüdü. HDP çocuğumuzu kandırdı, yoksa 16 yaşındaki çocuk 'ye gitmesini nereden bilecek? Çocuğumuzu HDP'den, 'dan istiyoruz. Oğlumuzu almadan gitmiyoruz."

Anne da Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlunun kaçırılmasının ardından geçen 5 yılda büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Akkoyun, "HDP 10 yaşındaki oğlumu kandırıp dağa götürdü, oğlum gelmeden buradan kalkmam. Bunların vicdanı yok, bunlar Müslüman değil. Zalim olmasalardı 10 yaşındaki çocuğu kaçırmazlardı." ifadelerini kullandı.

"ARTIK HDP MİLLETVEKİLLERİ ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUN"
Kızı Çiğdem için eylemde yer alan Baba Yasin Kaya da bekleyişini sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar HDP'den herhangi açıklama yapılmadığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Artık HDP milletvekilleri ellerini vicdanlarına koysun. 5 yıldır evimi yıktılar. Bir gün gelip bizimle görüşmediler. 141 yıl da geçse kızımı almadan buradan gitmiyorum. Çiğem'imi bekliyorum. Annesi ve kardeşleri de onu çok özledi. 5 yıldır özlemini çekiyoruz. İnşallah bütün anne ve babaların çocukları gelir."

Kaya, kızına seslenerek, "Terör örgütünden kaç, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ailelerden 4'ü çocuklarına kavuştu. 4 çocuk da kendi evinde artık." diye konuştu.

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