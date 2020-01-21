Diyarbakır Anneleri gerçekleri böyle haykırdı: 16 yaşındaki çocuk Suriye'ye gitmesini nereden bilecek
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Anne Güzide Demir "HDP çocuğumuzu kandırdı, yoksa 16 yaşındaki çocuk Suriye'ye gitmesini nereden bilecek" derken Remziye Akkoyun "HDP 10 yaşındaki oğlumu kandırıp dağa götürdü, oğlum gelmeden buradan kalkmam" dedi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 141'inci gününe girdi.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Güzide Demir, oğlu Aziz için eyleme katıldığını söyledi.
Oğlunun kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:
OĞLUMUZU ALMADAN GİTMİYORUZ
"O zamandan beri haber alamadım. Sağ olup olmadığını dahi bilmiyoruz. Eylemin 141'inci günündeyiz, 141 yıl da olsa yine burada olacağız. Oğlum yetim büyüdü. HDP çocuğumuzu kandırdı, yoksa 16 yaşındaki çocuk Suriye'ye gitmesini nereden bilecek? Çocuğumuzu HDP'den, PKK'dan istiyoruz. Oğlumuzu almadan gitmiyoruz."
Anne Remziye Akkoyun da Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlunun kaçırılmasının ardından geçen 5 yılda büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.
Akkoyun, "HDP 10 yaşındaki oğlumu kandırıp dağa götürdü, oğlum gelmeden buradan kalkmam. Bunların vicdanı yok, bunlar Müslüman değil. Zalim olmasalardı 10 yaşındaki çocuğu kaçırmazlardı." ifadelerini kullandı.
"ARTIK HDP MİLLETVEKİLLERİ ELLERİNİ VİCDANLARINA KOYSUN"
Kızı Çiğdem için eylemde yer alan Baba Yasin Kaya da bekleyişini sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirdi.
Bugüne kadar HDP'den herhangi açıklama yapılmadığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:
"Artık HDP milletvekilleri ellerini vicdanlarına koysun. 5 yıldır evimi yıktılar. Bir gün gelip bizimle görüşmediler. 141 yıl da geçse kızımı almadan buradan gitmiyorum. Çiğem'imi bekliyorum. Annesi ve kardeşleri de onu çok özledi. 5 yıldır özlemini çekiyoruz. İnşallah bütün anne ve babaların çocukları gelir."
Kaya, kızına seslenerek, "Terör örgütünden kaç, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ailelerden 4'ü çocuklarına kavuştu. 4 çocuk da kendi evinde artık." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- YSK Başkanı Güven'den "seçim" açıklaması
- FETÖ'den tavşan aday taktiği!
- 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
- Kaçakçılar polis ve jandarmadan kaçamadı
- Mülakat yerleri için son saatler...
- İran sonunda doğruladı!
- Ekrem İmamoğlu'nun derdi zenginin kasası dolsun!
- CHP'li eski vekilden Kılıçdaroğlu'na rest!
- 81 ile yazı gitti! Sendikalarla ilgili flaş karar
- AK Parti harekete geçti! Erdoğan talimat vermişti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?
- Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Hangi adda bir hayvan yoktur? - Milyoner sorusu
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 7 bin polis alımı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?