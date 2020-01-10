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Diyarbakır İl Başkanlığı önünde gerginlik! Aileler fenalaştı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
HDP ÖNÜNDE GERGİNLİK! AİLELER FENALAŞTI

İl Başkanlığı binasına giren bir grup partili, bu sırada oturma eylemindeki ailelere laf attı. Oturma eylemindeki ailelerin de karşılık vermesi ile yükselen gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile sona erdi.

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül 2019'da İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 130'uncu gününe girdi.

65 ailenin sürdürdüğü eylemde il binasına giren bir grup, eylemdeki ailelere laf attı.
Diyarbakır İl Başkanlığı önünde gerginlik! Aileler fenalaştı... DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE GERGİNLİK! AİLELER FENALAŞTI...


Ailelerin de karşılık vermesi ile tansiyon bir anda yükseldi. Evlat nöbetindeki ailelerden Celil Begdaş, yaşanan gerginlik sonrası fenalık geçirdi.



Olaya müdahale eden güvenlik güçleri, partilileri binaya göndererek gerginliğin büyümesini önledi.





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