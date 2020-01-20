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20.01.2020

Başkan Erdoğan'dan Berlin dönüşü önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Berlin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Yaptığı değerlendirmede hem Libya ve Suriye konusu, hem de iç politikayla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Ülkesi için tek ses olamadığını belirttiği Kılıçdaroğlu için "Şimdi bakıyorsun sayıyor; “Doğu Akdeniz’de şu ülke var, şu ülke var, şu ülke var. Türkiye niye yok? Bir ülke yok, o da Türkiye” diyor. Bizim orada hala olup olmadığımızın farkında değil. Gemilerimiz orada; sondaj, sismik araştırma… Hepsi orada ama görmüyor" dedi.

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