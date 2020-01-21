Diyarbakır'da 4 yıl önce Beşiktaş'ta kullanılan patlayıcılardan bulundu

Diyarbakır'da emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu büyük bir faciadan dönüldü. 4 yıl önce PKK'nın Beşiktaş'ta gerçekleştirdiği kalleş saldırıda kullanılan patlayıcıların aynısı, Diyarbakır'daki operasyonda ele geçirildi.

Diyarbakır'da istihbarat birimlerince uzun süren takibin ardından Bağlar, Kayapınar ve Çınar ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ bölgesinde 8-12 Aralık'ta düzenlenen 2 operasyonda terör örgütü PKK'nın sansasyonel eylemlerde kullanacağı 371 kilo 475 gram patlayıcı ile 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 21'i mahkemece tutuklandı. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan operasyonla, örgütün patlayıcılarını bombalı eylem düzenlenecek şehirlere taşıyan ağ çökertilirken, patlayıcıların türü de belirlendi.

Yapılan incelemede patlayıcıların türünün PETN olduğu saptandı. Çok güçlü bir patlayıcı olarak bilinen PETN'in Irak veya Suriye'den Türkiye'ye sokulduğu, daha sonra kırsal yollardan Diyarbakır'a getirilip depolandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA DA PETN KULLANILMIŞTI

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Beşiktaş ile Bursaspor karşılaşması için Vodafone Park Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yönelik 39'u polis, 47 kişinin şehit olduğu 2 bombalı saldırıda da 8 kilo PETN kullanıldığı belirlenmişti. Güvenlik güçleri, Beşiktaş'taki 2 bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıların, Karacadağ bölgesinden alıp, İstanbul'a götürenleri de belirlemişti.

Yapılan çalışmasıyla Karacadağ bölgesinde gömülü patlayıcıları İstanbul'a götüren kişilerin, Diyarbakır'daki operasyonda tutuklanan 21 kişiden A.E. ve oğlu B.E. olduğu ortaya çıkmıştı.