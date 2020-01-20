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Çamur medyasının senaryo gazeteciliğine Bakan Albayrak'tan sert cevap: İthamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
ÇAMUR MEDYASI DUVARA TOSLADI! TARİH DE YALANLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Çamur medyasının başını çekenlerden Cumhuriyet yine bir yalan habere imza attı. "Tartışmalı proje güzergâhında Erdoğan’ın damadının arazi aldığı ortaya çıktı." şeklindeki senaryo gazeteciliğinden ibaret bir habere imza atan Cumhuriyet ile ilgili Bakan Albayrak'ın vekili Avukat tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada "Yalan ve iftiradan ibaret birtakım iddialar kamuoyuna haber diye sunulmuştur" denildi. Açıklamada “Bakan Albayrak'ın babası tarafından 2003 yılında alınan köy tapulu arsada 1 adet yer almaktadır. Söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsa da 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkartıldığında, yabancı almasın düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın tarafından satın alınmıştır.” denildi. 2011 yılında Sadık Albayrak'ın bir gazeteye verdiği röportajda bu açıklamayı adeta ispatlar nitelikte. Hayvanlara ve bitkilere özel bir sevgi gösterdiğini ifade eden Sadık Albayrak o dönem, "Hayvan sevgisi için buyurulur ki 'Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin.' Yerdeki bütün canlılar insanlara hadim olduğuna göre, insanların da onlara hizmet etmeleri lazım." sözleriyle çevre ve hayvanlar konusundaki hassasiyetini gözler önüne sermişti.

'ın vekili Avukat , bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Damat işi biliyor" başlıklı haberle ilgili "Doğrudan 'ın şahsını hedef alan ve kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in çirkin iftirasına Bakan Albayrak'tan yalanlama CUMHURİYET'İN ÇİRKİN İFTİRASINA BAKAN ALBAYRAK'TAN YALANLAMA

İşte Bakan Albayrak'ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan açıklama

Özel, yazılı açıklamasında, söz konusu gazetede yayımlanan ve "Bakan Albayrak'ın Projesi güzergahında arazisi bulunduğu" yönündeki haberin tamamen algıya dönük olduğunu belirtti.

"HABERDEKİ İTHAMLAR VE YORUMLAR KESİNLİKLE YALANDIR"

"Haber verme" kastından ziyade birtakım afaki yorumlarla gerçeklerin bağlamından kopartıldığını, açıkça yalan ve iftiradan ibaret birtakım iddiaların kamuoyuna "haber" diye sunulduğunu belirten Özel, "Doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı 'ın şahsını hedef alan ve Sayın Bakanımızı kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar kesinlikle yalandır." değerlendirmesinde bulundu.

ÇAMUR MEDAYASINI TARİH DE YALANLADI

2011 yılında, gazetesini "Huzur Sığınağı"nda konuk etmiş ve çevre ile hayvan hakları konusunda hassasiyetini dile getirerek insanlara tavsiyelerde bulunmuştu. O tarifte verilen röportaj ve kullanılan sözler adeta çimdiler de iftira atan Cumhuriyet'i yalanlar ve gerçekleri gün yüzüne çıkarır nitelikte.

Avukat Özel, anılan haberdeki arsalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bakan Albayrak'ın babası Sadık Albayrak tarafından 2003 yılında alınan köy tapulu arsada 1 adet yer almaktadır. Söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsa da 2012 yılında sahibi tarafından satışa çıkartıldığında, yabancı almasın düşüncesiyle imkanı olan her vatandaşın yapabileceği sıradan bir satın almayla Sayın Berat Albayrak tarafından satın alınmıştır. Bu arsa üzerinde hiçbir inşaat olmadığı gibi arsanın niteliğini değiştirecek hiçbir girişimde de bulunulmamıştır. Bitişik arsa Sayın Bakan'ın babasının olduğu için arsa fiilen tevhid ile 2003 yılında alınan ve ranta dönük hiçbir hesap olmadan kullanılan arsa ile birleşmiş, arazi üzerindeki prefabrik yapı ve köy evi muhafaza edilmiştir. Evrensel gazetecilik değerlerinden nasibini almayan, somut vakayı sadece algıyla müvekkil aleyhine kamuoyu oluşturmak amacıyla kullanan ön yargılı muhabire, bakanlıktan yetkili bir kişi tarafından olayın gerçeği ve süreç anlatılmasına rağmen gerçekler bilinçli olarak bağlamından kopartılmış ve sözde haber art niyetli olarak kamuoyuna 'nasılsa alıcısı var' mantığıyla servis edilmiştir."

Özellikle son günlerde Kanal İstanbul tartışmalarının bilinçli bir şekilde, "yalanlarla, her yol mübah" mantığıyla sanki rant projesiymiş gibi kamuoyuna sunulduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sunum için en elverişli mecralardan biri olan yalan, iftira ve algı çalışmalarında mahir Cumhuriyet gazetesinin bu sözde haberi de tam olarak bunun bir parçasıdır. Kanal İstanbul'un gündeme geldiği tarihten çok geriye dayanan bir mazisi olan söz konusu bu arsa ile ilgili yapılan bu etik dışı, ahlak dışı, yalan ve iftiralara karşı tüm hukuki yolları hızlı ve etkin olarak kullanacağımızı, yalan ve algıya asla teslim olmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Bakan Berat Albayrak'tan Cumhuriyet Gazetesi'ne yalanlama! BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN CUMHURİYET GAZETESİ'NE YALANLAMA!
İşte Cumhuriyet Gazetesi'nin terör manşetleri İŞTE CUMHURİYET GAZETESİ'NİN "TERÖR" MANŞETLERİ

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