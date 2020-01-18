18 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan İİT Tahkim Merkezinin Türkiye'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN O KANUNU İMZALADI!

, (İİT) Tahkim Merkezinin 'de kurulması anlaşmasına ilişkin kanunu onayladı.

Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında Tahkim Merkezi'nin Türkiye'de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun, 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kanun, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN