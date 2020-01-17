Son dakika: Samsun'da korkutan yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kirazlık mevkisindeki plastik ve köpük fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar oluştu, işçiler büyük üzüntü yaşadı.

Fabrikada çalışan bir işçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışırken bir anda alevler çıktığını gördüğünü belirterek, hemen itfaiyeye haber verdiklerini, yangının çıkış nedenini bilmediklerini söyledi.