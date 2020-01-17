Son dakika: Samsun'da fabrika yangını |Video

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan son durumu canlı yayında aktardı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan son durumu canlı yayında aktardı.