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17.01.2020
Son dakika: Samsun'da fabrika yangını |Video
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan son durumu canlı yayında aktardı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan son durumu canlı yayında aktardı.
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