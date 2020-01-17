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Son dakika: Samsun'da korkutan yangın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020
SAMSUN'DA KORKUTAN YANGIN

'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

, saat 09.00 sıralarında sanayi bölgesinde bulunan ısı yalıtım ürünleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan çıkan simsiyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışması yapılıyor. Yangının çıkış nedeninin belirlemesi için çalışma başlatılırken, ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, fabrikada birçok makine ve ham madde de kullanılamaz hale geldi.

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