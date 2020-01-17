İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-2" uygulaması, saat 20.00'de başladı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.
DENETİMLER YAPILIYOR
Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Uygulamada şüpheli araçlar durdurularak aranıyor.
POLİS HELİKOPTERİ DESTEK VERDİ
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Uygulama saat 23.59'a kadar devam edecek.
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