17 Ocak 2020, Cuma
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020
TALİMAT VERİLDİ! EKİPLER ALARMDA

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda koordinasyonundaki " 2020-2" uygulaması, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, ve Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

DENETİMLER YAPILIYOR

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Uygulamada şüpheli araçlar durdurularak aranıyor.

POLİS HELİKOPTERİ DESTEK VERDİ

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Uygulama saat 23.59'a kadar devam edecek.

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