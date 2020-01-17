17 Ocak 2020, Cuma
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İSPER'deki fişleme skandalı medyaya yansıyan İBB geri vites yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
FİŞLEME SKANDALI PATLADI! GERİ VİTES YAPTILAR

'li 'nun başkanlık yaptığı 'nin iştiraklerinden A. Ş.’de () yapılan bir uygulama büyük tepki çekti. İSPER, çalışanlarına gönderdiği duyuruda kuruları ya da organizasyonlarda gönüllü olarak görev alacakların insan kaynaklarına bildirilmesi istendi. İSPER'in bu uygulaması özel hayata müdahale olduğu gerekçesiyle "çalışanlarını fişliyor" yorumların yapılmasına sebebiyet verdi.

Büyükşehir Belediye iştiraklerinden olan A. Ş. () tarafından çalışanlara yönelik alınan bir karar tepki çekti.

"EK BİR İŞ YAPMASINA ONAY VERİLMEMEKTEDİR"

İSPER, çalışanlarından ikinci bir işte çalışmayla ilgili taleplerin artması üzerine yaptığı belirtilen duyuruda "Çalışanlarımızın mesai saatleri haricinde başka bir işveren emrinde çalışmaması ve/veya gelir getirici ek bir iş yapmasına onay verilmemektedir." ifadelerini kullandı.

ÖZEL HAYATA MÜDAHALE

İSPER'in açıklamasının son bölümünde kuruları ya da organizasyonlarda gönüllü olarak görev alacakların insan kaynaklarına bildirilmesi isteği özel hayata müdahale olduğu gerekçesiyle fişleme yorumlarının yapılmasına neden oldu.

İSPER İnsan Kaynakları tarafından çalışanlara yönelik yaptığı tepki çeken duyuru şu şekilde:

"Değerli çalışanlarımız,

İkinci bir işte çalışmayla ilgili taleplerin artması üzerine duyuru yapılmas ihtiyacı duyulmuştur. Çalışanlarımızın mesai saatleri haricinde başka bir işveren emrinde çalışmaması ve/veya gelir getirici ek bir iş yapmasına onay verilmemektedir.

Sivil toplum kuruları ya da organizasyonlarda, gelir amacı olmaksızın gönüllü olarak yapılacak her türlü katılım için de onay alınması ve insan kaynaklarına yazılı bilgi verilmesi gerekmektedir."

MEDYADA HABER OLUNCA ÇARK ETTİLER

Sivil toplum kuruluşları ya da organizasyonlarda, gelir amacı olmaksızın gönüllü olarak yapılacak her türlü katılım için 01.07.2020 tarihli İnsan Kaynakları Yönetmeliği madde 22/V' te belirtildiği üzere onay alınması gerekmemektedir. Bir önceki duyuruda onaya gerek olduğu sehven ifade edilmiştir. Bilgilerinize...

İBB’de fişleme başladı! Mesai dışındaki hayata da müdahale ediliyor İBB’DE FİŞLEME BAŞLADI! MESAİ DIŞINDAKİ HAYATA DA MÜDAHALE EDİLİYOR

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