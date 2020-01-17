17 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'ya karne verdi: 3 pekiyi, 1 zayıf

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
SELÇUK BAYRAKTAR, AKINCI'YA KARNE VERDİ!

Müdürü , mesajında, 'nin yeni gururu Akıncı TİHA'nın karnesini verdi. Akıncı TİHA 3 pekiyi, 1 zayıf aldı.

Müdürü , mesajı yayınladı. Bayraktar, 'nin gökyüzündeki yeni yıldızı Akıncı TİHA'yı da unutmadı.

"ZAYIFI OLANLAR ÜZÜLMESİN..."

Bayraktar mesajında, 'Bugün karnegünü. Karne alan tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ederim. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın.'' ifadelerini kullandı. Bayraktar mesajının devamında AKINCI TİHA'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

AKINCI'NIN KARNESİ

Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN