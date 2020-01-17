Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'ya karne verdi: 3 pekiyi, 1 zayıf
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler günü mesajında, Türkiye'nin yeni gururu Akıncı TİHA'nın karnesini verdi. Akıncı TİHA 3 pekiyi, 1 zayıf aldı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, karneler günü mesajı yayınladı. Bayraktar, Türkiye'nin gökyüzündeki yeni yıldızı Akıncı TİHA'yı da unutmadı.
"ZAYIFI OLANLAR ÜZÜLMESİN..."
Bayraktar mesajında, 'Bugün karnegünü. Karne alan tüm öğrenci kardeşlerimi tebrik ederim. Zayıfı olanlar üzülmesin. Çok çalışıp eksiklerini tamamlasın.'' ifadelerini kullandı. Bayraktar mesajının devamında AKINCI TİHA'nın da karnesini verdi. Bayraktar'ın Akıncı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
AKINCI'NIN KARNESİ
Bayraktar'ın Akıncı'ya verdiği karnede, Cesaret, Çeviklik ve Motivasyon pekiyi alırken, Dinginlik zayıf not aldı.
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