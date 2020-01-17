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Kuzey Irak'ta bir askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
KUZEY IRAK'TA BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

yapılan açıklamada, " Hakurk'ta bulunan üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerin el bombalı saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu" ifadelerine yer verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk'ta 1 askerin, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk'ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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