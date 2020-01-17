Kuzey Irak'ta bir askerimiz şehit oldu
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Irak Hakurk'ta bulunan üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerin el bombalı saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu" ifadelerine yer verildiMilli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk'ta 1 askerin, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk'ta üs bölgesinde görevli kahraman bir silah arkadaşımız teröristlerin sızma girişimini engellemek maksadıyla attığı el bombası ile yaralanmış, tahliye edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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