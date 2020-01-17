Kuzey Irak'ta bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Irak Hakurk'ta bulunan üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerin el bombalı saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu" ifadelerine yer verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk'ta 1 askerin, teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombası ile yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,denildi.