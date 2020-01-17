Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul bu şahsın konusu değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz" dedi.

Başkan Erdoğan, Cuma namazı sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul ile ilgili soruya yanıt veren Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"BU ŞAHSIN KONUSU DEĞİL"

Finansman konusunda arayış söz konusu değil diyen Erdoğan: "Kanal İstanbul konusu bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) konusu değil." dedi.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU

İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan çok daha farklı şeyler var. Benim bunları açıklamama gerek yok. Bu kişisel bir mektuptur. Kendisi böyle bir şeyi açıklarsa daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir şey ortaya çıktı, CHP'liler burada yer kapatıyor diye. Bu da benim derdim değil. Alıcısı bellidir, satıcısı bellidir. Alırsa alır. İspanya'da Miami'de yer alanlar var, kimse niye yer aldın diyor mu? Ülkemizde yasal düzenlemeler yaptık, yabancılara da bu arazilerimizin satışlarını açtık.



Mesela 500 bin kişinin yerleştirilebileceği yerde insanlar buraya taşınacak gibi şeyler söyleniyor. Belediyecilik veya kamu yönetimi, planlama üzerine hayatını sürdürür. Siz planlamacılıkta onu yapar, ona göre şehrin güzelliğini artırırsınız hem de insanlarımızı mağdur etmeyecek şekilde yerleştirirsiniz."