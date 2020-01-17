Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "(Hafter) Bu adam güvenilir bir adam değil. Dün Trablus'u bombalamaya devam ettiler. Berlin süreci Libya gibi görünse de İdlib gündemde. (Ekrem İmamoğlu'nun verdiği mektup) Kişiye özel mektupsa içeriğini açıklamam doğru değil. Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattığınızdan daha farklı şeyler var." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, " Berlin'de Putin'le bu konuları etraflıca ele alacağız. Berlin süreci Libya gibi görünse de İdlib gündemde. " dedi.
Başkan Erdoğan, "(Hafter) Bu adam güvenilir bir adam değil. Dün Trablus'u bombalamaya devam ettiler. Biz etraflıca bunu çok açık net Berlin'de göreceğiz. Berlin'de söyledikleriyle bunun hemen ardından ne yaparlar bunu da göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
BUNUN BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ
"Rejimin ateşkese uymadığının açık bir ispatıdır. Ciddi sıkıntılar var, malum üç şehidimiz oldu. Bunu biz karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ödeteceğiz. Fakat İdlib'le ilgili son gelişmelerde, 20'ye yakın sivil vatandaş şehit edildi, öldürüldü. Ve bahane her zaman hazır. Bahane şu: Terör örgütleri şunu yapıyor bunu yapıyor, hepsi yalan. Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?
"NE YAPARLAR BUNU DA GÖRECEĞİZ"
Bu adam güvenilir bir adam değil. Dün Trablus'u bombalamaya devam ettiler. Biz etraflıca bunu çok açık net Berlin'de göreceğiz. Berlin'de söyledikleriyle bunun hemen ardından ne yaparlar bunu da göreceğiz.
İMAMOĞLU'NUN KANAL İSTANBUL MEKTUBU
Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattığınızdan daha farklı şeyler var. Kendisi açıklarsa daha isabetli olur. Ama ben gündemde olan bir konu olması hasebiyle, Kanal İstanbul konusu şahsın konusu değil. Şeyha Mırza'nın şu kadar yeri var gibi.. Hanımefendinin burada yeri söz konusu değil, yalan. Bir şey ortaya çıktı, CHP'liler burada yer kapatıyor diye. Bu da benim derdim değil. Alıcısı bellidir, satıcısı bellidir. Alırsa alır. İspanya'da Miami'de yer alanlar var, kimse niye yer aldın diyor mu? Ülkemizde yasal düzenlemeler yaptık, yabancılara da bu arazilerimizin satışlarını açtık.
Mesela 500 bin kişinin yerleştirilebileceği yerde insanlar buraya taşınacak gibi şeyler söyleniyor. Belediyecilik veya kamu yönetimi, planlama üzerine hayatını sürdürür. Siz planlamacılıkta onu yapar, ona göre şehrin güzelliğini artırırsınız hem de insanlarımızı mağdur etmeyecek şekilde yerleştirirsiniz.
ADİL ÖKSÜZ'ÜN BYLOCK YAZIŞMALARI...
Bu konuyla ilgili olarak tabii yakalanma noktasına geldiyse zaten gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda MİT çok ciddi dayanışma içinde süreci işletiyorlar. Yakalandığı anda fizanda olsa alır gelir gereğini yaparız.
TORUNLARIN KARNESİ NASIL?
Gerçekten ilk yarı bugün son buldu. Bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Torunların da en küçüğünden en büyüğüne başarılı karneleriyle geldiler. Hepsi çok iyi. Maşallah bu da tabi bizler için iftihar vesilesi. Bu nesil başka olacak. Başarılarla dolu"
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