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Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Hepsi etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020
ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI! HEPSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

'de 2018 yılında şehit olan piyade er Şevki Eren Yatkın'ın kanı yerde kalmadı. Yatkın'ı şehit eden PKK'lı teröristler, 'de etkisiz hale getirildi...

Valilikten yapılan açıklamada, 8 Haziran 2018'de Kabayel Jandarma Karakol Komutanlığından çöp dökmeye giden askerlere bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda piyade er Şevki Eren Yatkın'ın şehit olduğu, 3 personelin yaralandığı anımsatıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Olay yerinde bulunan boş kovanların incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildiği belirtilen açıklamada, "Boş kovanların, 11 Ağustos 2018'de Tunceli'nin Pülümür ilçesi Barav Deresi Zime Komu bölgesinde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait, ele geçirilen kalaşnikof marka silahtan atıldıkları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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