FETÖ, Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırdı! ABD bu skandalı konuşuyor...
ABD'nin New Jersey eyaletinde ikinci el otomobil işiyle uğraşan ve bölgedeki Türk toplumu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) yakın ilişkisisi olduğu belirtilen Hürriyet Arslan, ABD Savunma Bakanlığı’nı 23.5 milyon dolar dolandırdı.
New Jersey eyaletinde ikinci el otomobil işiyle uğraşan ve bölgedeki Türk toplumu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) yakın ilişkisisi olduğu belirtilen Hürriyet Arslan "Banka dolandırıcılığı ve kara para aklama ile ödemeleri çalma" suçlarıyla Amerikan ordusunu milyonlarca dolar dolandırdığını mahkemede kabul etti.
ABD'li Avukat Craig Carpenito'ya göre Willingboro'da yaşayan 49 yaşındaki Hürriyet Arslan, ABD Savunma Bakanlığı'nı 23.5 milyon dolar dolandırdı.
"FETULLAH GÜLEN'İN EVLERİNDE ABİLİK DAHİ YAPMIŞTI"
Forum USA'in bölgeden ulaştığı Türk toplumundan farklı kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise, Arslan bölgede FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen bir isim. Gazetemize bilgi veren ve Arslan'ı yakından tanığını belirten bir kaynak, Arslan'ın FETÖ'nün düzenlediği mütevelli heyet toplantılarında da defalarca bağış yaptığını söyledi.
Farklı bir kaynak ise Arslan'ı uzun yıllardan beri yakından tanıdığını ve ABD'ye ilk geldiği yıllarda "Fetullah Gülen'in evlerinde abilik dahi yapmıştı" sözlerini dile getirdi.
Forum USA'da yer alan habere göre; ABD yerel basına yansıyan haberde, Arslan, para çalmak için ABD, Türkiye ve Almanya'dan suç ortaklarıyla sahte belgeler hazırladığı kaydedildi.
Davada ise Avukat Carpenito, 23.5 milyon dolarlık paranın güneydoğu Asya'daki birliklere sağlanacak jet yakıtları için kullanılması gerektiğini fakat Hürriyet Arslan'ın bankaları dolandırdığını ve kara para akladığını savundu.
ABD ADALET BAKANLIĞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA
ABD Adalet Bakanlığı da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, Arslan'ın jet yakıtı tedarik etmek için Savunma Bakanlığı ile sözleşmesi olan bir şirkette çalışan bir kişi, satıcıların kimliklerini tespit etmek için sahte e-postalar gönderdiğini kaydetti. Arslan ile bağlantısı bulunan kişi sahte web sayfalarına yönlendirdiğine dikkat çekilen açıklamada, elektronik bağlantılara tıklayan kişilerin otomatik olarak kimlik avı sayfalarına yönlendirildiler ve burada GSA'nın Ödül Yönetimi Sistemi (SAM) web sitesi olarak göründükleri için oturum açarak kimlik bilgilerini girip şifrelerini yazdılar.
Böylelikle 23.5 milyon dolar Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren birliklere Havacılık JA1 Türbini yakıtı sağlamak ödenmesi gerekirken Savunma Bakanlığı tarafından FETÖ'cü Arslan'ın sahibi olduğu Deal Automotive Sales banka hesabına 23.5 milyon dolar aktarıldı.
New Jersey'nin Burlington şehrinde yaşayan Arslan, posta, havale ve banka hesapları üzerinden sahtekarlıklar yaparak banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarını itiraf etti
Forum USA'in avukat Carpenito'ya ulaşma çabaları ise bu haber yayınlanıncaya kadar sonuçsuz kaldı. Arslan'ın bu parayı FETÖ için bağışlarda ne kadar kullanıp kullanmadığı ise bilinmiyor.
Arslan, 30 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolara kadar para cezasıyla yargılanıyor. 13 Nisan'da görülecek mahkemede kararın verilmesi bekleniyor.
ABD'DEKİ FETÖ'CÜLER SAHTEKARLIKLARLA GÜNDEME GELMEYE DEVAM EDİYOR
ABD'de FETÖ'cülerin okul ve organizasyonlarındaki yolsuzluklar yerel basına yansımaya devam ediyor.
Daha önce de Alabama Political Reporter Gazetesi'nden Josh Moon imzalı haberde FETÖ'nün 2011'de New York Times Gazetesi tarafından yapılan bir araştırmada Harmony Okulları'nın çalışma vizelerini kötüye kullandığı ve usülsüzlüklerine yer verdi. Gazete ayrıca, Teksas, Ohio ve Minnesota'da FETÖ okullarında yapılan araştırmalarda devletin parasının usülsüz kullanıldığını ve öğrencilerin test puanlarında tahribat tespit edildiğine de yer vermiş.
Ayrıca, Göçmenlik Çalışma Merkezi, ABD'de bulunan ve sayıları 54'e ulaşan eğitim kalitesinden yoksun sadece F1 (öğrenci vizesi) dağıtmak için var olan üniversiteleri açıklamıştı. Bu üniversiteler içerisinde ise ABD'deki FETÖ'cülerin yoğun yaşadığı Teksas'ın Houston şehrinde bulunan North American Üniversitesi. Diğeri ise yine FETÖ'cülerin aktif olduğu başkent Washington yakınlarındaki Virginia eyaletinde yer alıyordu.
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