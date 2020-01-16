16 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
EKREM İMAMOĞLU'NUN VETO ETTİĞİ YEŞİL ALAN KARARI İBB MECLİS'İNDE KABUL EDİLDİ

Büyükşehir Belediye () Başkanı 'nun daha önce veto ettiği yeşil alan kararı, yeniden geldiği İBB Meclisi'nden aynı şekilde geçti. Açıklama yapan Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Grubu'nun ikinci kez muhalefetine, İBB Başkanının ilk kararımızı veto etmesine rağmen İBB AK Parti Grubu olarak ilk aldığımız kararı ısrarla tekrarlayarak İstanbul'umuza 295 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında yapılan meclis toplantısında yeşil alan ilan edilen Şişli, Kağıthane, Esenler, , Eyüpsultan ve 'ta bulunan muhtelif ada ve parseller Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun veto etmesinin ardından yeniden Meclis gündemine geldi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu, ilgili ilçelerde bulunan muhtelif ada ve parsellerde bulunan taşınmazların park alanı yapılmasına ilişkin plan değişikliğini öngören kararında değişikliğe gitmedi.

Yeşil alan ilan edilen yerler arasında İBB'nin satışa çıkarmak istediği Levent'teki garajı da bulunuyor.

TUZLA VE BAŞAKŞEHİR'DEKİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE TEKRAR GEÇTİ

Mecliste ayrıca ekim ayında kabul edilen ve İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere iade edilen Başakşehir ve Tuzla ilçelerindeki muhtelif ada ve parselde bulunan taşınmazların park, yol, deprem ve toplanma alanı olarak plan değişikliği yapılmasına yönelik gündem maddesi de ele alındı.

Konuyu değerlendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu daha önce aldığı karardaki görüşünü yineledi.

Ayrı ayrı oylanan her iki madde de, salt çoğunlukla ısrar kararı olarak Meclisten geçti.

Alınan kararla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunan Meclis Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB Grubu'nun ikinci kez muhalefetine, İBB Başkanının ilk kararımızı veto etmesine rağmen İBB AK Parti Grubu olarak ilk aldığımız kararı ısrarla tekrarlayarak 'umuza 295 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. İstanbul'umuza bir kez daha hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun yeşil alan düşmanlığı SON DAKİKA HABERİ: EKREM İMAMOĞLU'NUN YEŞİL ALAN DÜŞMANLIĞI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN