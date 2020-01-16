16 Ocak 2020, Perşembe
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
ACI HABERİ MSB DUYURDU

, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNDE 3 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

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