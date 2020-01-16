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Avrupa Birliği'nden flaş AA çalışanları açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN FLAŞ AA ÇALIŞANLARI AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği (): "(AA çalışanlarının 'da gözaltına alınması) Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli"

detaylar gelecek...

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