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Devlet Bahçeli, MHP'li vekile klasik otomobilini hediye etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
BAHÇELİ'DEN OTOMOBİL SÜRPRİZİ

Genel Başkanı , MHP 'a klasik otomobillerinden birini hediye etti. Karataş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım' dedi.

Klasik otomobillere ilgisi bilinen Lideri , koleksiyonunda yer alan ve en değerli otomobillerden biri olan 06 BJK 006 özel plakalı Mercedes'i MHP 'a hediye etti.

TWİTTER'DAN DUYURDU

MHP'li Karataş, otomobili teslim aldıktan Twitter hesabından fotoğraf paylaştı. Karataş paylaşımdan, 'Lider dünü özümsemiş engin bir hafıza, bugünü gelecekle buluşturan dev bir meşaledir. Allah başımızdan eksik etmesin, şahsımı layık görüp bugün tarafıma vermiş olduğu hediye ömrüm boyunca gururla emanetimde mahfuz tutacağım bir (maddi-manevi) değerdir. Şükranlarımı sunuyorum...' ifadelerini kullandı.

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