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15.01.2020
6-8 Ekim şehitlerinin ailelerinden CHP ve HDP'ye “tiyatro” tepkisi!
6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybedenlerin aileleri, terör suçundan hapiste yatan Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosuna giden CHP'lilere ve Kadir İnanır'a tepki gösterdi. Diyarbakırlı aileler, Demirtaş’ın çağrısıyla evlatlarını kaybettiklerine dikkat çekti ve sert sözlerle yüklendiler.
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