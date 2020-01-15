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15.01.2020

6-8 Ekim şehitlerinin ailelerinden CHP ve HDP'ye “tiyatro” tepkisi!

6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybedenlerin aileleri, terör suçundan hapiste yatan Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosuna giden CHP'lilere ve Kadir İnanır'a tepki gösterdi. Diyarbakırlı aileler, Demirtaş’ın çağrısıyla evlatlarını kaybettiklerine dikkat çekti ve sert sözlerle yüklendiler.
Demirtaş yazdı Kaftancıoğlu sahneledi! CHP-HDP ittifakı tiyatroda buluştu DEMİRTAŞ YAZDI KAFTANCIOĞLU SAHNELEDİ! CHP-HDP İTTİFAKI TİYATRODA BULUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Elinizdeki kanları tiyatro oyunuyla temizleyemezsiniz İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: ELİNİZDEKİ KANLARI TİYATRO OYUNUYLA TEMİZLEYEMEZSİNİZ

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Şehit ailelerinden tiyatro tepkisi
Şehit ailelerinden "tiyatro" tepkisi
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