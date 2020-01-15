Başkan Erdoğan'dan Kardeş Belediyeler İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde millet sevdası olan herkese kapımız açıktır. Millete ve ülkeye hizmet etme derdindeyiz. Halkımıza tepeden bakmak bize yakışmaz. Son yerel seçimlerin üstünden daha bir sene geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Son yerel seçimlerin üstünden daha bir sene geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye başladı." dedi.
Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde millet sevdası olan herkese kapımız açıktır. Millete ve ülkeye hizmet etme derdindeyiz.Halkımıza tepeden bakmak bize yakışmaz. İsteksiz, heyecansız ve tembel siyasetçilerin en büyük servetleri mazeretleridir." diye konuştu.
İşte Başkan Recep Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Dün grup toplantımızda 5 yeni belediye başkanımızın AK Parti ailesine katılımını gerçekleştirdik. Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır. Her zaman ifade ettiğim gibi yüreğinde millet sevdası olan herkese kapımız açıktır. Millete ve ülkeye hizmet etme derdindeyiz.
HALKIMIZA TEPEDEN BAKMAK BİZE YAKIŞMAZ
Ülkemize ve milletimize, özellikle de emanetlerini taşıdığımız hemşerilerimize en güzel şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Şiarımız gönül belediyeciliğidir. Gönlünü fethetmek öncelikli görevimizdir. Halkımızla aramıza bürokratik duvarlar örmemeliyiz. Halkımıza tepeden bakmak bize yakışmaz.
"İSTEKSİZ, HEYECANSIZ VE TEMBEL SİYASETÇİLERİN..."
AK Partili bir belediye başkanının her zaman ulaşılabilir olmasıdır özelliği. Zorluklar karşısında pes etmeyen, yılmayan, geri adım atmayan belediye başkanıdır. Bir mesele neden yapılamıyor mantığıyla yaklaşmak yerine nasıl yapılır sorusuna cevap arayarak başlayacağız. İsteksiz, heyecansız ve tembel siyasetçilerin en büyük servetleri mazeretleridir.
MİLLETİMİZE MAHCUP OLACAK BİR İŞİN İÇİNE GİRMEDİK
AK Parti idare-i maslahatçı bir parti olmamıştır olmayacaktır. Milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik. Biz verdiği sözlerin arkasında duran sözünün eri bir partiyiz. İman varsa imkan da vardır diyerek yarınlara damga vuracak eserleri ülkemize muhakkak kazandıracağız.
DERTLERİ PAYLAŞMA YÜREĞİ HAFİFLETİR ÇALIŞMA ŞEVKİNİ ARTIRIR
Mahalli idareler daima bizim lokomotifimiz ve yüz akımız olmuştur. Bizim inancımızda paylaşmak malı azaltmaz bilakis bereketlendirir. Aynı şekilde dertleri paylaşma da yüreği hafifletir çalışma şevkini artırır.
Daha iyi konumda olan belediyelerimiz ile dezavantajlı belediyelerimizi ensar muhacir gibi birbirine zimmetliyoruz. Her bir belediyemizin diğerinden öğreneceği pek çok değerli bilgi bulunuyor.
TÜRKİYE'NİN HEBA EDECEK TEK BİR ÇİVİSİ DAHİ YOKTUR
Doğu ve güneydoğudaki belediyelerimiz çok temel ihtiyaçlar için sıkıntı çekerken batıdaki belediyelerimiz keyfe keder işlere ciddi kaynaklar aktarabiliyor. Oysa bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi dahi yoktur.
Bugünkü çalışmamızın en büyük katkısı hizmette adaleti sağlamanın yanı sıra belediye kaynaklarının imece usulü ile daha verimli kullanılmasına imkan verecek olmasıdır.
ŞOVMENLERİN MASKESİ DÜŞMEYE BAŞLADI
Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü sizler de görüyordunuz. Son mahalli seçimlerin üzerinden 1 yıl daha geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı.
Bu millet hizmet üretenle laf üretenlerin ayrımını her zaman yapar. Sizden ricam kendi işinize odaklanmanızdır. Başkalarının kısır siyasetlerinin bizi esir almasına izin vermeyeceğiz."
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