15 Ocak 2020, Çarşamba
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Prof. Özden Zeynep Oktav, İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
İMAMOĞLU'NA KIZDI, ÜNVANINI SİLDİ!

Terörden tutuklanan ve cezaevine konulan ’ın yazdığı kitaptan uyarlanan tiyatro oyununu seyretmeye giden eşi hakkında açıklama yapan ’nun sözlerine ’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. ’dan tepki geldi. Oktav, İmamoğlu’nun "Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir." sözlerine tepki olarak profilinde yer alan unvanı sildiğini açıkladı.

Hakkındaki 'terör' suçlamaları nedeniyle tutuklu bulunan 'ın yazdığı kitaptan uyarlanan tiyatro oyununda buluşan 'nun eşi , 'nun eşi , Canan Kaftancıoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oyunu izlemiş ve birlikte poz vermişlerdi.

İMAMOĞLU: MASTERI OLAN DOKTORASI OLAN TÜRK KADINI...

Eşinin bu karelerde yer alması ile ilgili soruyu cevaplayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şu sözleri söylemişti:

"Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense."

ÜNVANINI SİLDİ

'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. ise İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine dikkat çeken bir tepki gösterdi. Oktav profilinde yer alan unvanı İmamoğlu'nu protesto amacıyla sildiğini açıklayarak "Ekrem İmamoğlu'nun demecinden sonra profilimde yer alan Prof. Dr unvanimi sildim. Unvanlar gelip geçicidir, esas olan vatanseverliktir" ifadelerini kullandı.

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