Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Giriş Tarihi: 14.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Günay ve güvenlik korucusu Bağater'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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