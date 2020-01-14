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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE MESAJI

Başkan , şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan , şehit Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailelerine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Günay ve güvenlik korucusu Bağater'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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