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Son dakika: İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA DEV OPERASYON

Son dakika haberine göre; merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 176 askere yakalama kararı çıkarıldı.

merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 176 şüpheli askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR MERKEZLİ 49 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Terör, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İzmir merkezli 49 ilde operasyon başlattı.

Yakalama kararı verilen muvazzaf askerler arasında 6 F-16 pilotu üsteğmen ile 4 ilçe Jandarma Komutanı da bulunduğu öğrenildi.

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