FETÖ gizli kararlarını 'Altın Günü' toplantılarında aldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör örgütüne ilişkin hazırladığı FETÖ sözlüğü göre, örgütsel kararlar Altın Günü adı altında yapılan gizli toplantılarda alınıyor ve örgüt mensuplarına iletiliyor. Toplantı yeri sadece katılacak olan örgüt mensuplarına bildiriliyor.

Terör örgütü FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör örgütüne ilişkin hazırladığı FETÖ sözlüğü, örgütün bilinmeyenlerini ve şifrelerini ortaya koydu. FETÖ sözlüğüne göre, örgütsel kararlar Altın Günü adı altında yapılan gizli toplantılarda alınıyor ve örgüt mensuplarına iletiliyor.

KAMERA OLMAYAN BİNALAR SEÇİLİYOR

Toplantı yeri sadece katılacak olan örgüt mensuplarına bildiriliyor. Büyük bir gizlilik içerisinde yapılan bu toplantılar için tespit edilen yerin etrafında yaya olarak dolaşılarak olası fiziki takibe karşı tedbirler alınıyor ve araçlar uzağa park ediyor. Telefonların getirilmediği toplantılar için kamera sistemi olmayan binalar seçiliyor.

ELEBAŞI VAKFIN İSMİNİ DE 'ALTIN NESİL' KOYMUŞ

Emniyet'in FETÖ sözlüğüne göre, terör örgütü 'Altın Nesil' adı altında tek tipleştirilmiş örgüt mensupları yetiştirmeyi hedefliyor. FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'de kaldığı çiftliğin bağlı olduğu vakfın adına 'Altın Nesil' (Golden Generation) verilmesinde de bu hedefin etkili olduğu belirtiliyor.

FETÖ ELEBAŞININ HARACININ ADI 'AMERİKA ÖŞRÜ'

Türkiye'de bulunan örgüt mensupları tarafından toplanan himmet gelirleri ve örgütün diğer finansal kaynaklarından FETÖ elebaşına da pay ayrılırken bu pay 'Amerika Öşrü' adıyla alınıyor. Örgütte de kutsal hoca payı tabiri de yine Amerika Öşrü ile aynı anlama geliyor.