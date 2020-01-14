Hafter'in skandal hareketiyle ilgili Türkiye'den peş peşe açıklamalar
Son dakika haberine göre; Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamayarak Moskova'dan ayrılmasının ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm dünya Türkiye'nin samimiyetini gördü. Böyle devam ederse Berlin sürecinin anlamı yok" açıklamasında bulunurken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş, kim Libya'da birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz alanda. Biz bunu sonuna kadar destekliyoruz. Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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