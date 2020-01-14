Hafter'in skandal hareketiyle ilgili Türkiye'den peş peşe açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş, kim Libya'da birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz alanda. Biz bunu sonuna kadar destekliyoruz. Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır." ifadelerini kullandı.

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