14 Ocak 2020, Salı
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Hafter'in skandal hareketiyle ilgili Türkiye'den peş peşe açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE HAFTER AÇIKLAMASI!

Son dakika haberine göre; anlaşmasını imzalamayarak 'dan ayrılmasının ardından 'den peş peşe açıklamalar geliyor. , "Tüm dünya Türkiye'nin samimiyetini gördü. Böyle devam ederse sürecinin anlamı yok" açıklamasında bulunurken, , "'da ateşkesi mutlaka başaracağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'da bir ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş, kim Libya'da birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz alanda. Biz bunu sonuna kadar destekliyoruz. Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Rusya’dan flaş Libya açıklaması: Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadı SON DAKİKA: RUSYA’DAN FLAŞ LİBYA AÇIKLAMASI: HAFTER ATEŞKES ANLAŞMASINI İMZALAMADI
Rusya'da Hafter ile Serrac görüşecek RUSYA'DA HAFTER İLE SERRAC GÖRÜŞECEK
Son dakika: Darbeci Hafter ateşkesi ihlal etti SON DAKİKA: DARBECİ HAFTER ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

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