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Tarsus devlet hastanesinde patlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
TARSUS DEVLET HASTANESİNDE PATLAMA

'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin sırasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

'in Tarsus ilçesinde hastanede kazan dairesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tarsus İlçe Devlet Hastanesinin kazan dairesindeki klima dış ünitesinin onarımında kullanılan oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada, hastanede görevli 5 teknik personel yaralandı.

Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alındı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralılardan 4'ünün ayakta tedavi edildiğini, birinin sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.

Otcu, patlama nedeniyle hastanede yangın gibi olumsuz bir durumun meydana gelmediğini, ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Tarsus devlet hastanesinde patlama TARSUS DEVLET HASTANESİNDE PATLAMA

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