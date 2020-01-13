Son dakika: Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "(Libya) Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. "dedi. Öte yandan Conte konuşmasında "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;



"ANA GÜNDEM MADDESİ LİBYA OLDU"



Görüşmede ağırlıklı olarak Libya başta olmak üzere Suriye ve bölgesel konuları ele aldık. Suriye konusu ve ikili ilişkilerimiz konularını değerlendirme fırsatımız oldu. Libya'da ateşkesin kalıcı olması için gayret gösteriyoruz. Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin'de yapılacak zirve ile ilgili olarak bizler de katılma kararlılığımız var. Sayın Putin ile bir ortak açıklama yaptık ve ateşkes başladı. Heyetimiz bugün Moskova'da görüşmelerine devam ediyor. Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum. İtalya'nın çabalarını önemli görüyoruz. Ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz.

İtalya ile ticari ilişkilerimizin olumlu seyri bizi memnun etmekle birlikte yeterli bulmuyoruz. Belirlediğimiz hedef 30 milyar dolardır. Ben sayın Conte'de de bu iradeyi gördüm. Dolayısıyla kararlı olarak 30 milyar dolar hedefine kilitlenmemiz gerekiyor. Bu ziyaretin İtalya ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Gerek siyasi, gerek askeri, ekonomik, ticari, kültürel hele hele turizm noktasında beraber neler yapabiliriz, bunların üzerinde durduk. Hükümetler arası zirve toplantısıyla bu süreç hızlanacaktır. Malum 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı 12 Haziran Roma'da, tevafuken milli takımlarımız arasında oynanacaktır. Sportmence bir mücadele olması temennisiyle her iki takıma da başarılar diliyorum. Şimdiden de o maçı beraber izleyeceğimizin kararını da aldık. Herhalde güzel bir ev sahipliği yaparlar bize..







"LİBYA'DA ATEŞKESİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT PENCERESİ AÇACAĞINI UMUT EDİYORUM"



İtalya Başbakanı Conte'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum. İtalya siyasi sürecin destekçisidir. Şartlandırıcı şekilde istikrarlı ve bağımsızlık üzerine müdahalesi olacak hiçbir şeyi İtalya kabul etmeyecektir.

Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece bırakacaktır.

BM himayesi ve Berlin Konferansı'nın içinde bizler ve özellikle Türkiye bu çözümün içinde var oluyoruz.

Bir yandan da Suriye ve Irak'a bakıyoruz. Dünyayı bloke eden Orta Doğu sorunu var. İstikrara çok ciddi etkisi oluyor bunun. Burada yapılması gereken diplomatik gayretlerin daha da yoğunlaştırılmasıdır.



SORU-CEVAP KISMI

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım"

(Libya açıklaması) Moskova'da bir imzanın atılacağı kanaatindeyim.

(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur.