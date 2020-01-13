13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adnan Oktar’ı şikayet edenlere ölüm tehdidi! 1 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
ADNAN OKTAR’I ŞİKAYET EDENLERE ÖLÜM TEHDİDİ!

suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi, ’da düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı. Kübra K.’nın İstanbul’un çeşitli semtlerinden ankesörlü telefondan arayarak Adnan Oktar’dan şikayetçi olan isimleri tehdit ettiği ortaya çıktı. Müdürlüğü’nün takibi sonucunda yakalanan Kübra K.’nın 6 aydır takipte olduğu öğrenildi.

Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen dava kapsamında ilginç bir gelişme yaşandı. Bir kısım müştekileri şikayetlerinden vazgeçirmek isteyen şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

YENİ GELİŞME YAŞANDI

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü soruşturması ile ilgili İstanbul 30. yargılaması devam eden dosya kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

ÖLÜMLE TEHDİT

Sabah'ın haberine göre; bir kısım müştekilerin gerek sosyal medya hesaplarından, gerekse iletişim araçları kullanmak suretiyle şikayetlerinden vazgeçirmek ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmalarını sağlamak amacıyla ölümle tehdit edildikleri yönünde edinilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda Kübra K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN