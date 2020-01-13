BİZE ULAŞIN
13.01.2020
Son dakika haberi: Moskova'daki kritik toplantıdan ilk görüntüler |Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kritik temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı. Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan canlı yayında aktardı. Öte yandan kritik toplantıdan ilk görüntüler geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.