Son dakika haberi: Moskova'daki kritik toplantıdan ilk görüntüler |Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kritik temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti. Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı. Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan canlı yayında aktardı. Öte yandan kritik toplantıdan ilk görüntüler geldi.