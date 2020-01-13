13 Ocak 2020, Pazartesi
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AK Parti'den inşaatlar için yeni kanun teklifi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
AK PARTİ'DEN İNŞAATLAR İÇİN YENİ KANUN TEKLİFİ

Son dakika haberi... AK gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. yapılarla ilgili cezai müeyyideler artacak. Bundan sonra binalar istenildiği kadar yüksek yapılamayacak. Parsel bazlı imar değişikliği yapılamayacak. Kat serbestliğini kaldırıyoruz. Köylerdeki yapılar için valiliklerden onay alınacak.

Son dakika haberi... AK gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. yapılarla ilgili cezai müeyyideler artacak. Bundan sonra binalar istenildiği kadar yüksek yapılamayacak. Parsel bazlı imar değişikliği yapılamayacak. Kat serbestliğini kaldırıyoruz. Köylerdeki yapılar için valiliklerden onay alınacak. Tıraşlama olmayacak, mevcut yapılarla ilgili bir planlama yok.

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