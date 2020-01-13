AK Parti'den inşaatlar için yeni kanun teklifi
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Muş: Kaçak yapılarla ilgili cezai müeyyideler artacak. Bundan sonra binalar istenildiği kadar yüksek yapılamayacak. Parsel bazlı imar değişikliği yapılamayacak. Kat serbestliğini kaldırıyoruz. Köylerdeki yapılar için valiliklerden onay alınacak.
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Muş: Kaçak yapılarla ilgili cezai müeyyideler artacak. Bundan sonra binalar istenildiği kadar yüksek yapılamayacak. Parsel bazlı imar değişikliği yapılamayacak. Kat serbestliğini kaldırıyoruz. Köylerdeki yapılar için valiliklerden onay alınacak. Tıraşlama olmayacak, mevcut yapılarla ilgili bir planlama yok.
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