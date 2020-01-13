Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımına mahkeme 'dur' dedi!
Giriş Tarihi: 13.01.2020
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, seçimi kazandıktan sonra yaptığı işçi kıyımına mahkeme dur dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Cengiz Taşkın, işe dönüş için açtığı davayı kazandı.
35. İş Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme İBB yönetiminin fesih kararının geçersizliğine, Taşkın'ın işe iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşkın'a 4 aylık brüt ücret olan 23 bin 291 lira 16 kuruş ödenmesine de hükmetti. İBB yönetimine kararın iptali için istinaf mahkemesine başvurmak için 2 hafta süre verildi.
İŞÇİ KIYIMI İLE GÜNDEMDE
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimi kazandıktan sonra birçok kişiyi haksız yere işinden etmiş ve eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.
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