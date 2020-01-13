13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımına mahkeme 'dur' dedi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020
EKREM İMAMOĞLU'NUN İŞÇİ KIYIMINA MAHKEME 'DUR' DEDİ!

Başkanı 'nun, seçimi kazandıktan sonra yaptığı işçi kıyımına mahkeme dur dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTGÜVEN A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan Cengiz Taşkın, işe dönüş için açtığı davayı kazandı.

35. 'nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme yönetiminin fesih kararının geçersizliğine, Taşkın'ın işe iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşkın'a 4 aylık brüt ücret olan 23 bin 291 lira 16 kuruş ödenmesine de hükmetti. İBB yönetimine kararın iptali için istinaf mahkemesine başvurmak için 2 hafta süre verildi.



İŞÇİ KIYIMI İLE GÜNDEMDE
İBB Başkanı , seçimi kazandıktan sonra birçok kişiyi haksız yere işinden etmiş ve eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

Ekrem İmamoğlu konuya duyarsız! İBB işçileri işe dönmeyi bekliyor EKREM İMAMOĞLU KONUYA DUYARSIZ! İBB İŞÇİLERİ İŞE DÖNMEYİ BEKLİYOR
Ekrem İmamoğlu suçlu bulundu! Mahkemeden karar... EKREM İMAMOĞLU SUÇLU BULUNDU! MAHKEMEDEN KARAR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN