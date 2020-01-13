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Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş'ı anma mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020
ERDOĞAN'DAN RAUF DENKTAŞ'I ANMA MESAJI

Başkan , 'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan , Twitter'dan palaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan merhum #RaufDenktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ölümünün 8’inci yılında anıldı KKTC KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ ÖLÜMÜNÜN 8’İNCİ YILINDA ANILDI
Dışişleri Bakanlığından Rauf Denktaş'ı anma mesajı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN RAUF DENKTAŞ'I ANMA MESAJI

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