Başkan Erdoğan'dan Rauf Denktaş'ı anma mesajı
Giriş Tarihi: 13.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 8'inci yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan palaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı, ömrünü Kıbrıs davasına adamış olan merhum #RaufDenktaş'ı vefatının 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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