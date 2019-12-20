Ekrem İmamoğlu suçlu bulundu! Mahkemeden karar...
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun işine son verdiği 5 bin 831 işçinin işe iade davalarından bazıları görüldü. Son 23 günde görülen 6 davada, işçi mahkemesi İmamoğlu'nu haksız bularak 6 işçinin işlerine iadesine karar verdi.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İstanbul İş Mahkemelerince görülen davalarda son 23 günde 6 dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti CHP'li İmamoğlu'nu suçlu bularak 6 işçinin işlerine iadesini hükmetti.
23 GÜNDE 6 KARAR
27 Haziran'da mazbatasını alır almaz işçi kıyımı için düğmeye basan CHP'li İmamoğlu'nun ilk adresi aralarında 18 yıllık çalışanların da bulunduğu Medya A.Ş. oldu. Medya A.Ş.'den 70 kişinin işine son veren İmamoğlu'na karşı hukuk mücadelesi başlatan personele ilk müjdeli karar 27 Kasım tarihinde çıktı. Seyit Vural ve Samet Baştekin'in işe iade davasını kazanmasının ardından 23 gün içerisinde İsmihan Şimşek, Enes Kocaman, Emrullah Meriç ve Sümeyra Akbıyık da İstanbul İş Mahkemelerine açmış oldukları işe iade davalarında haklı bulundu ve "Davalı işverence yapılan feshin geçersizliği" kararı verildi.
300 DAVA KARAR BEKLİYOR
Mağdur işçilerin 3 ayda açtığı dava sayısı 300'ü geçti. Haksız gerekçeler gösterilerek işten çıkartılan personelin hukuk mücadelesini kazanmasına rağmen CHP'li İmamoğlu'nun işçileri işe almamak için her yola başvurduğu öğrenildi.
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