13 Ocak 2020, Pazartesi
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Hakkari’de 'Kapan-3' Operasyonu! Silah ve mühimmatlar ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2020
PKK'YA BİR DARBE DAHA

'de başlatılan ve 825 personelin katıldığı Operasyonu kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi. Konuya ilişkin Hakkari Valiliğinden açıklama geldi.

Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının katılımıyla / bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Operasyonu'nun yürütüldüğü belirtildi. 825 personelin katıldığı operasyon kapsamında tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 17 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 adet tüp, 2 adet jeneratör, 1 adet delici kırıcı, 3 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
YPG-PKK'nın 12 kilometrelik terör tüneli bulundu YPG-PKK'NIN 12 KİLOMETRELİK TERÖR TÜNELİ BULUNDU


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