Başkan Erdoğan milyonların gönlünü kazanan Ümmü Gülsün Genç ile görüştü
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç ile görüştü. Konuşma engelli kadının yarışmada gösterdiği performans tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Başkan Erdoğan, azmi ile programı seyredenlere adeta ilham kaynağı olan Ümmü Gülsün Genç ve ailesini davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ekranlarından yayınlanan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç ile görüştü.
ATV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin en sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de milyonların sevgisini kazanan Ümmü Gülsün Genç, Başkan Erdoğan ile sosyal medya hesabı üzerinden görüştü. Başkan Erdoğan genç kadın ve ailesini davet etti.
BAŞKAN ERDOĞAN DİJİTAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
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