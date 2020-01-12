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Başkan Erdoğan milyonların gönlünü kazanan Ümmü Gülsün Genç ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN MİLYONLARIN GÖNLÜNÜ KAZANAN GENÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç ile görüştü. Konuşma engelli kadının yarışmada gösterdiği performans tüm 'nin takdirini kazandı. Başkan Erdoğan, azmi ile programı seyredenlere adeta ilham kaynağı olan Ümmü Gülsün Genç ve ailesini davet etti.

Başkan , ekranlarından yayınlanan ünlü oyuncu 'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç ile görüştü.

ATV ekranlarında yayınlanan 'nin en sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de milyonların sevgisini kazanan Ümmü Gülsün Genç, Başkan Erdoğan ile sosyal medya hesabı üzerinden görüştü. Başkan Erdoğan genç kadın ve ailesini davet etti.

BAŞKAN ERDOĞAN DİJİTAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Türkiye onu konuştu… Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu! TÜRKİYE ONU KONUŞTU… ÜMMÜ GÜLSÜN SOSYAL MEDYADA TREND OLDU!

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