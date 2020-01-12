Türkiye onu konuştu… Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!

Kim Milyoner Olmak İster programında yarışan Ümmü Gülsün Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada trend olan genç yarışmacı için destek ve tebrik mesajları yağdı. 125.000 TL kazanan ve sergilediği performansla büyük alkış alan konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç, istediklerini başarmak için hiçbir engel olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdi. İşte sosyal medyada Ümmü Gülsün hakkında yazılan mesajlar…