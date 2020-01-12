Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda görüştü. İki liderin telefon görüşmesinde Libya ve bölgesel konular konuşuldu.Son dakika haberi...Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda görüştü. İki liderin telefon görüşmesinde Libya ve bölgesel konular konuşuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan milyonların gönlünü kazanan Genç ile görüştü
- Yerli otomobilde önemli gelişme! Başvurular yapıldı
- İlber Ortaylı yıllar sonra ilk kez anlattı
- Terör örgütlerinin 'yangın' yalanı çürütüldü
- Cumhuriyet Gazetesi sosyal medyada alay konusu oldu!
- "Elinizdeki kanları tiyatro oyunuyla temizleyemezsiniz"
- AK Parti kurmaylarından teşkilatlara uyarı
- Irak'ın kuzeyine PKK operasyonu!
- Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Serrac görüşmesi sona erdi
- AK Parti'den flaş Mansur Yavaş hamlesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Türkiye onu konuştu… Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!
- Milliler finale yükseldi!
- Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?
- Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?
- Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?
- Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?
- Milyoner’de bir ilk! Ümmü Gülsüm yarışmaya damga vurdu!
- Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?
- Ünlü sanatçı Milyoner’e katıldı! Asu Maralman kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Galatasaray, Babel'i KAP'a bildirdi!
- Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?