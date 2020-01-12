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Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi...Başkan telefonda görüştü. İki liderin telefon görüşmesinde ve bölgesel konular konuşuldu.

Son dakika haberi...Başkan telefonda görüştü. İki liderin telefon görüşmesinde ve bölgesel konular konuşuldu.

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